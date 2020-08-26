Японская экспедиция обнаружила горячую точку Восточной Антарктиды

Исследователи сообщили, что странное таяние льда зафиксировано в нижней части Сирасэ. Создатели научного проекта уточнили, что у них получилось выявить необычный факт.

Как выяснилось, под языком ледника лед тает со скоростью от 7 до 16 метров в год. Ученые отмечают, что такой показатель обошел ледник Тоттен, который каждый год теряет до 11 метров.

В процессе исследовательской работы ученые также пришли к пониманию, что горячая точка появилась по причине возникновения теплой воды с залива. Вода течет по дну, потом поднимается к основанию ледника и греет его, а затем уходит в талые воды. Исследователи отмечают, что их результаты могут помочь в прогнозе по изменению климата.