ЗАМАНА - Японская экспедиция обнаружила горячую точку Восточной Антарктиды

Японская экспедиция обнаружила горячую точку Восточной Антарктиды

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26 августа, 2020. Среда 08:21
Японская экспедиция обнаружила горячую точку Восточной Антарктиды

Японские ученые отправились в экспедицию и нашли самое горячее место на востоке Антарктиды.

Японская экспедиция обнаружила горячую точку Восточной Антарктиды
Общество

Исследователи сообщили, что странное таяние льда зафиксировано в нижней части Сирасэ. Создатели научного проекта уточнили, что у них получилось выявить необычный факт.

Как выяснилось, под языком ледника лед тает со скоростью от 7 до 16 метров в год. Ученые отмечают, что такой показатель обошел ледник Тоттен, который каждый год теряет до 11 метров.

В процессе исследовательской работы ученые также пришли к пониманию, что горячая точка появилась по причине возникновения теплой воды с залива. Вода течет по дну, потом поднимается к основанию ледника и греет его, а затем уходит в талые воды. Исследователи отмечают, что их результаты могут помочь в прогнозе по изменению климата. 

 

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