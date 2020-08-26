ЗАМАНА - Общеобразовательные организации Дагестана примут 427 000 школьников

Общеобразовательные организации Дагестана примут 427 000 школьников

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26 августа, 2020. Среда 08:14
Общеобразовательные организации Дагестана примут 427 000 школьников

Вчера, 25 августа, лидер Дагестана Владимир Васильев в режиме ВКС организовал очередное собрание оперативного штаба, пишет пресс-служба Администрации Руководителя и Правительства республики @pravitelstvo_rd.

Общеобразовательные организации Дагестана примут 427 000 школьников
Общество

Главной темой собрания стала коронавирусная ситуация в республике и способы борьбы с ней.

Глава Дагестана рассказал о некотором увеличение количество заболевших коронавирусом.

По словам Васильева, сейчас нужно четко прогнозировать, составить стратегию, дабы положительно влиять на ближайшее будущее. Подробнее можно прочитать тут.

 

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