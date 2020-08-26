Общеобразовательные организации Дагестана примут 427 000 школьников
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 08:14
Вчера, 25 августа, лидер Дагестана Владимир Васильев в режиме ВКС организовал очередное собрание оперативного штаба, пишет пресс-служба Администрации Руководителя и Правительства республики @pravitelstvo_rd.
Главной темой собрания стала коронавирусная ситуация в республике и способы борьбы с ней.
Глава Дагестана рассказал о некотором увеличение количество заболевших коронавирусом.
По словам Васильева, сейчас нужно четко прогнозировать, составить стратегию, дабы положительно влиять на ближайшее будущее. Подробнее можно прочитать тут.
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