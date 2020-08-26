РКБ Дагестана снова принимает пациентов с коронавирусом

Терапевтический корпус РКБ перепрофилирован под инфекционную больницу для лечения людей с коронавирусом. Уточняют, что к привычному режиму приема пациентов терапевтическое отделение приступило только 8 июля, сообщает министерство здравоохранения региона.

Данный корпус способен вместить в своих стенах больше 600 пациентов.