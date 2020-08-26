РКБ Дагестана снова принимает пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 08:08
Терапевтический корпус РКБ перепрофилирован под инфекционную больницу для лечения людей с коронавирусом. Уточняют, что к привычному режиму приема пациентов терапевтическое отделение приступило только 8 июля, сообщает министерство здравоохранения региона.
Данный корпус способен вместить в своих стенах больше 600 пациентов.
В связи с приемом коронавирусных пациентов в больнице временно остановлено поступление людей с другими заболеваниями. Подробнее можно прочитать тут.
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- РКБ Дагестана снова принимает пациентов с коронавирусом