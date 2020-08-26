ЗАМАНА - Махачкале вернули 110 кв.м земли на территории парка

Махачкале вернули 110 кв.м земли на территории парка

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26 августа, 2020. Среда 08:02
Махачкале вернули 110 кв.м земли на территории парка

В муниципальную собственность Махачкалы в судебном порядке получилось вернуть 110 квадратных метров земельного участка на территории парка имени 50-летия Октября, рассказал в социальных сетях Салман Дадаев.

Махачкале вернули 110 кв.м земли на территории парка
Общество

Уточняют, что ранее на этой земле находилось кафе, которое в итоге сгорело. После чего у гражданина Махиева получилось узаконить права на постройку объекта. В свою очередь администрация Махачкалы направила иск в суд о признании прав Махиева на владение участком недействительными. Как заметил глава Махачкалы, Верховный суд региона удовлетворил этот иск.

 

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