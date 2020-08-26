Уточняют, что ранее на этой земле находилось кафе, которое в итоге сгорело. После чего у гражданина Махиева получилось узаконить права на постройку объекта. В свою очередь администрация Махачкалы направила иск в суд о признании прав Махиева на владение участком недействительными. Как заметил глава Махачкалы, Верховный суд региона удовлетворил этот иск.
Махачкале вернули 110 кв.м земли на территории парка
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 08:02
В муниципальную собственность Махачкалы в судебном порядке получилось вернуть 110 квадратных метров земельного участка на территории парка имени 50-летия Октября, рассказал в социальных сетях Салман Дадаев.