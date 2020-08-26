Уточняют, что классы получили литеры по всем 33 буквам алфавита русского языка.
В российской школе создали 33 первых класса
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 02:46
В школе Краснодара №71 создали 33 первых класса, сообщили в городском департаменте образования, пишет "Лента.ру".
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