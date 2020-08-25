Стекло, которое производит завод, используют в строительстве во многих регионах России и ближнего зарубежья.
Каспийский завод листового стекла победил во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года»
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 16:52
Каспийский завод листового стекла одержал победу во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года» по итогам собрания единой окружной конкурсной комиссии СКФО в категории «крупный бизнес», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития региона.
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