ЗАМАНА - В Avito отреагировали на продажу билетов на суд по делу Ефремова

В Avito отреагировали на продажу билетов на суд по делу Ефремова

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25 августа, 2020. Вторник 16:03
В Avito отреагировали на продажу билетов на суд по делу Ефремова

Avito отреагировал на публикацию объявления о продаже билетов на суд по делу артиста Михаила Ефремова, которые продавались за 500 тысяч рублей. Пресс-секретарь сайта Никита Девятов назвал это нарушением правил, пишет "Лента.ру".

В Avito отреагировали на продажу билетов на суд по делу Ефремова
Общество

Девятов отметил, что это объявление было ими заблокировано. Их компания осознает, что некоторые товары не могут иметь адекватной ценности.

 

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