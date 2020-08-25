Девятов отметил, что это объявление было ими заблокировано. Их компания осознает, что некоторые товары не могут иметь адекватной ценности.
В Avito отреагировали на продажу билетов на суд по делу Ефремова
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 16:03
Avito отреагировал на публикацию объявления о продаже билетов на суд по делу артиста Михаила Ефремова, которые продавались за 500 тысяч рублей. Пресс-секретарь сайта Никита Девятов назвал это нарушением правил, пишет "Лента.ру".
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