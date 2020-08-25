В Avito отреагировали на продажу билетов на суд по делу Ефремова

Автор Мадина

Avito отреагировал на публикацию объявления о продаже билетов на суд по делу артиста Михаила Ефремова, которые продавались за 500 тысяч рублей. Пресс-секретарь сайта Никита Девятов назвал это нарушением правил, пишет "Лента.ру".