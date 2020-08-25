ЗАМАНА - Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

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25 августа, 2020. Вторник 15:53
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех субъектах России, пишет во вторник, 25 августа, ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства просвещения, комментируя идею депутата Государственной думы Василия Власова о переносе начала учебы, дабы не спровоцировать новую вспышку эпидемии.

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября
Общество

Начало учебного года пройдет традиционно 1 сентября во всех субъектах России, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. Все школы будут соблюдать правила Роспотребнадзора: учителя будут носить маски, а на входе всех будут проверять на наличие температуры. 

 

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