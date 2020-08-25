Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Автор Мадина

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех субъектах России, пишет во вторник, 25 августа, ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства просвещения, комментируя идею депутата Государственной думы Василия Власова о переносе начала учебы, дабы не спровоцировать новую вспышку эпидемии.