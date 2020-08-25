ВОЗ уточняет, что повторное инфицирование может случаться, но крайне редко. Они отметили, что исследователи и врачи ведут обширные исследования и изучают антитела в организме переболевших людей.
ВОЗ оценила риски повторного заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 14:53
Всемирная организация здравоохранения оценила вероятность повторного заболевания коронавирусом и отметила, что эту проблему необходимо изучить лучше, пишет "Лента.ру".
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