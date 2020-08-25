ЗАМАНА - На Ямале нашли останки мамонта

На Ямале нашли останки мамонта

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25 августа, 2020. Вторник 14:49
На Ямале нашли останки мамонта

На Новопортовском месторождении в Ямальском районе Ямало-Ненецкого округа были найдены кости мамонта — фрагмент черепа и бивень, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу правительства округа.

На Ямале нашли останки мамонта
Общество

Сотрудники месторождения обнаружили кости случайно, они передали фотографии останков ученым, которые оценят важность находки. Специалисты рекомендовали пока хранить кости на месте их нахождения. Поиски будут продолжаться. 

 

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взяты из открытых источников
 

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