Сотрудники месторождения обнаружили кости случайно, они передали фотографии останков ученым, которые оценят важность находки. Специалисты рекомендовали пока хранить кости на месте их нахождения. Поиски будут продолжаться.
На Ямале нашли останки мамонта
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 14:49
На Новопортовском месторождении в Ямальском районе Ямало-Ненецкого округа были найдены кости мамонта — фрагмент черепа и бивень, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу правительства округа.
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