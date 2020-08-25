ЗАМАНА - Жителям 8 муниципалитетов Дагестана установят «умные счетчики»

Жителям 8 муниципалитетов Дагестана установят «умные счетчики»

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25 августа, 2020. Вторник 13:19
Жителям 8 муниципалитетов Дагестана установят «умные счетчики»

В восьми районах Дагестана установят «умные счетчики». Сведения об этом поступили от генерального директора энергокомпании «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова на рабочем собрании, которое прошло в Махачкале.

Жителям 8 муниципалитетов Дагестана установят «умные счетчики»
Общество

«Нынешние счетчики способы контролироваться удаленно, что даст возможность вести учет и смотреть на потребление электроэнергии дистанционно. И одним из основных плюсов является почти полная гарантия того, что посторонний не сможет как-то вмешаться в работу электроприбора», – рассказали в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Уточняют, что все расходы, которые связаны с установкой приборов, на себя берет сама компания. 

«Россети Северный Кавказ» собираются поставить дагестанцам 34 тысячи таких приборов и потратить на это больше 1 миллиарда рублей.

 

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