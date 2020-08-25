Жителям 8 муниципалитетов Дагестана установят «умные счетчики»

В восьми районах Дагестана установят «умные счетчики». Сведения об этом поступили от генерального директора энергокомпании «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова на рабочем собрании, которое прошло в Махачкале.

«Нынешние счетчики способы контролироваться удаленно, что даст возможность вести учет и смотреть на потребление электроэнергии дистанционно. И одним из основных плюсов является почти полная гарантия того, что посторонний не сможет как-то вмешаться в работу электроприбора», – рассказали в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Уточняют, что все расходы, которые связаны с установкой приборов, на себя берет сама компания.

«Россети Северный Кавказ» собираются поставить дагестанцам 34 тысячи таких приборов и потратить на это больше 1 миллиарда рублей.