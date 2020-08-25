В общем за время эпидемии в Дагестане зафиксировано 10 586 заражений, вылечились 9 391 человек, 485 скончались.
В Дагестане за сутки выявлено 65 заражений коронавирусом
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 11:57
В Дагестане за сутки выявлено 65 заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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