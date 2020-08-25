Муфтий отметил, что причины ДТП – это нарушения ПДД на улицах городов, превышение скорости и вождение в пьяном состоянии. Подробнее можно прочитать тут.
Муфтий Дагестана призвал жителей Дагестана к соблюдению правил на дорогах
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 11:51
Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди призвал всех дагестанцев соблюдать правила дорожного движения, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Муфтията республики.
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