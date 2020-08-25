Власов предложил перенести начало учебного года из-за стабильного прибавления 5000 тысяч случаев заражения коронавирусом каждый день. Как считает депутат, это даст возможность отложить резкое увеличение количества социальных контактов и остановит новую вспышку заболевания.
В Госдуме предложили перенести начало учебного года
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 09:54
Депутат государственной думы Василий Власов направил главе министерства просвещения РФ Сергею Кравцову идею о переносе нового учебного года на 1 октября, пишет "Лента.ру".
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