ЗАМАНА - В Госдуме предложили перенести начало учебного года

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

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25 августа, 2020. Вторник 09:54
В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Депутат государственной думы Василий Власов направил главе министерства просвещения РФ Сергею Кравцову идею о переносе нового учебного года на 1 октября, пишет "Лента.ру".

В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Общество

Власов предложил перенести начало учебного года из-за стабильного прибавления 5000 тысяч случаев заражения коронавирусом каждый день. Как считает депутат, это даст возможность отложить резкое увеличение количества социальных контактов и остановит новую вспышку заболевания.

 

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