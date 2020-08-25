Нарушения в работе гипофиза могут привести к диабету

Исследование было проведено учеными Немецкого центра исследований диабета и Мюнхенского центра Гельмгольца. Исследователи подчеркнули, что контролирует уровень сахара в крови инсулин. Данный гормон поджелудочной железы контролирует метаболизм глюкозы и обмен энергии через гипоталамус, находящиеся в мозге человека. Данный гормон теряет свою активность, когда у человека имеется ожирение, что ведет к увеличению уровня сахара. Важную роль при этом играет белок Dusp8, который кодируется геном DUSP8. Он умеет контролировать толерантность к глюкозе и менять чувствительность к гормону.

В этом исследовании специалисты применяли нетрадиционный метод, в котором изучали механизм работы DUSP8 на грызунах и людях с данным геном. Выяснилось, что ген играет важную роль «привратника» в гипоталамусе. Это значит, что у носителей DUSP8 угроза появления сахарного диабета больше. Немецкие ученые продолжат это исследование, они отмечают, что идут по нужному пути.