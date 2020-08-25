ЗАМАНА - Нарушения в работе гипофиза могут привести к диабету

Нарушения в работе гипофиза могут привести к диабету

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25 августа, 2020. Вторник 09:35
Нарушения в работе гипофиза могут привести к диабету

Диабет 2-го типа может быть спровоцирован из-за нарушения функций головного мозга, рассказали ученые из Немецкого центра исследований диабета и Мюнхенского центра Гельмгольца, изучающие изменения в генной человеческой структуре.

Нарушения в работе гипофиза могут привести к диабету
Общество

Исследование было проведено учеными Немецкого центра исследований диабета и Мюнхенского центра Гельмгольца. Исследователи подчеркнули, что контролирует уровень сахара в крови инсулин. Данный гормон поджелудочной железы контролирует метаболизм глюкозы и обмен энергии через гипоталамус, находящиеся в мозге человека. Данный гормон теряет свою активность, когда у человека имеется ожирение, что ведет к увеличению уровня сахара. Важную роль при этом играет белок Dusp8, который кодируется геном DUSP8. Он умеет контролировать толерантность к глюкозе и менять чувствительность к гормону.

В этом исследовании специалисты применяли нетрадиционный метод, в котором изучали механизм работы DUSP8 на грызунах и людях с данным геном. Выяснилось, что ген играет важную роль «привратника» в гипоталамусе. Это значит, что у носителей DUSP8 угроза появления сахарного диабета больше. Немецкие ученые продолжат это исследование, они отмечают, что идут по нужному пути.

 

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