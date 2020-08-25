ЗАМАНА - Различия в раннем развитии мозга определены у аутистов

Различия в раннем развитии мозга определены у аутистов

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25 августа, 2020. Вторник 09:16
Различия в раннем развитии мозга определены у аутистов

Ученые из Королевского колледжа рассказали, что атипичное развитие клеток у детей можно заметить еще до его появления на свет, пишет "Planet Today".

Различия в раннем развитии мозга определены у аутистов
Общество

Данное исследование демонстрирует, что об аутизме детей можно узнать задолго до его рождения. Этот факт выяснился после моделирования раннего развития мозга.

Чтобы достигнуть этого, исследователи использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки или ИПСК. Только на основании их стало заметно различие между клетками.

Во время эксперимента ученые превратили волосковые клетки и секвенировали их РНК. Это было осуществлено для того, чтобы выяснить, какие гены экспрессируют клетки. Более того, чем ближе появление ребенка, тем лучше заметны такие различия. Например, учеными было выявлено, что атипичные клетки были экспрессированны на меньших уровнях.

 

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