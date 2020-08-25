ЗАМАНА - KFC впервые отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса

KFC впервые отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса

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25 августа, 2020. Вторник 08:59
KFC впервые отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса

Американская компания KFC впервые отказалась от рекламного слогана «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It"s Finger Lickin" Good) из-за коронавирусной эпидемии, пишет "Лента.ру".

KFC впервые отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса
Общество

KFC временно прекращает использовать в рекламе слоган, который был создан 64 года назад. Как считают маркетологи, такой девиз смотрится довольно странно в период эпидемии.

Уточняют, что слоган вернут тогда, когда это будет уместно.

 

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