KFC впервые отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса

Американская компания KFC впервые отказалась от рекламного слогана «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It"s Finger Lickin" Good) из-за коронавирусной эпидемии, пишет "Лента.ру".

KFC временно прекращает использовать в рекламе слоган, который был создан 64 года назад. Как считают маркетологи, такой девиз смотрится довольно странно в период эпидемии.

Уточняют, что слоган вернут тогда, когда это будет уместно.