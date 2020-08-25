KFC временно прекращает использовать в рекламе слоган, который был создан 64 года назад. Как считают маркетологи, такой девиз смотрится довольно странно в период эпидемии.
Уточняют, что слоган вернут тогда, когда это будет уместно.
Американская компания KFC впервые отказалась от рекламного слогана «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It"s Finger Lickin" Good) из-за коронавирусной эпидемии, пишет "Лента.ру".
KFC временно прекращает использовать в рекламе слоган, который был создан 64 года назад. Как считают маркетологи, такой девиз смотрится довольно странно в период эпидемии.
Уточняют, что слоган вернут тогда, когда это будет уместно.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..