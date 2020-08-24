Уточняют, что в ходе лекции с подростками психолог провела разные тренинговые упражнения, направленные на развитие у ребят новых навыков и интересов личности, социально нормальных для современного общества способов поведения.
С несовершеннолетними осужденными в Дагестане провели психокоррекционное занятие
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 16:39
Старший психолог уголовно-исполнительной системы региона Саньят Мусиева организовала психокоррекционную лекцию с осужденными ФКУ КВК УФСИН по республике, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу УФСИН РФ по Дагестану.