ЗАМАНА - С несовершеннолетними осужденными в Дагестане провели психокоррекционное занятие

С несовершеннолетними осужденными в Дагестане провели психокоррекционное занятие

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24 августа, 2020. Понедельник 16:39
С несовершеннолетними осужденными в Дагестане провели психокоррекционное занятие

Старший психолог уголовно-исполнительной системы региона Саньят Мусиева организовала психокоррекционную лекцию с осужденными ФКУ КВК УФСИН по республике, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу УФСИН РФ по Дагестану.

С несовершеннолетними осужденными в Дагестане провели психокоррекционное занятие
Общество

Уточняют, что в ходе лекции с подростками психолог провела разные тренинговые упражнения, направленные на развитие у ребят новых навыков и интересов личности, социально нормальных для современного общества способов поведения.

 

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