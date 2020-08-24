ЗАМАНА - Путин назвал одну из главных проблем России

Путин назвал одну из главных проблем России

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24 августа, 2020. Понедельник 14:54
Путин назвал одну из главных проблем России

Лидер РФ Владимир Путин назвал безработицу одной из основных проблем России. Такое сообщение президент сделал в ходе беседы с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, пишет "Лента.ру".

Путин назвал одну из главных проблем России
Общество

Путин призвал губернатора обратить внимание на ситуацию на рынке труда в ростовской области, где показатель безработицы сильно увеличился. Президент рассказал о необходимости развития социальной инфраструктуры. Например, число медиков в регионе на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране. Мест в детских садах на 1000 меньше, чем по России, отметил Путин.

 

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