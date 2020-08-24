Путин назвал одну из главных проблем России

Путин призвал губернатора обратить внимание на ситуацию на рынке труда в ростовской области, где показатель безработицы сильно увеличился. Президент рассказал о необходимости развития социальной инфраструктуры. Например, число медиков в регионе на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране. Мест в детских садах на 1000 меньше, чем по России, отметил Путин.