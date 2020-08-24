Он уточнил, что чаще всего дагестанские предприниматели сталкиваются с проблемами, которые связаны с земельно-имущественными и налоговыми соглашениями и со сложностями по получению лицензии на размещение движущихся торговых точек.
Мурад Далгатов подвел итоги трех лет работы с дагестанскими предпринимателями
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 14:50
Уполномоченный по защите прав бизнес-сообщества республики Мурад Далгатов подвел результаты своей 3-летней работы. Как он заметил, за эти три года больше 3 тысяч представителей бизнеса региона обращались для решения своих проблем.