ЗАМАНА - Мурад Далгатов подвел итоги трех лет работы с дагестанскими предпринимателями

Мурад Далгатов подвел итоги трех лет работы с дагестанскими предпринимателями

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24 августа, 2020. Понедельник 14:50
Мурад Далгатов подвел итоги трех лет работы с дагестанскими предпринимателями

Уполномоченный по защите прав бизнес-сообщества республики Мурад Далгатов подвел результаты своей 3-летней работы. Как он заметил, за эти три года больше 3 тысяч представителей бизнеса региона обращались для решения своих проблем.

Мурад Далгатов подвел итоги трех лет работы с дагестанскими предпринимателями
Общество

Он уточнил, что чаще всего дагестанские предприниматели сталкиваются с проблемами, которые связаны с земельно-имущественными и налоговыми соглашениями и со сложностями по получению лицензии на размещение движущихся торговых точек.

 

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