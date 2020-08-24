ЗАМАНА - Берлинская клиника с Навальным отказалась пускать журналистов

Берлинская клиника с Навальным отказалась пускать журналистов

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24 августа, 2020. Понедельник 13:21
Берлинская клиника с Навальным отказалась пускать журналистов

Берлинская клиника «Шарите», где сейчас находится российский политик Алексей Навальный, не пускает журналистов на свою территорию, пишет "Лента.ру".

Берлинская клиника с Навальным отказалась пускать журналистов
Общество

Журналистам дали разрешение стоять лишь на тротуаре рядом со зданием клиники. «Московский комсомолец» уточняет, что решение руководства больницы связано с поведением представителей СМИ, которые создавали сложности персоналу и пациентам.

 

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