В Дагестане за сутки выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 13:18
В Дагестане за последние 24 часа выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Всего за время эпидемии в регионе выявлено 10 521 заражений, 9350 человек вылечились, 485 скончались.
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