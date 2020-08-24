Больше 500 вышек WI-FI установят в селах Дагестана
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 11:30
543 бесплатные точки WI-FI будут размещены в населенных пунктах РД, большая часть которых будет в селах и поселках.
Уточняют, что был утвержден список из 25 тысяч деревень и сел России с населением от 100 до 500 человек, где будут размещены точки Wi-Fi.
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