ЗАМАНА - Больше 500 вышек WI-FI установят в селах Дагестана

Больше 500 вышек WI-FI установят в селах Дагестана

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24 августа, 2020. Понедельник 11:30
Больше 500 вышек WI-FI установят в селах Дагестана

543 бесплатные точки WI-FI будут размещены в населенных пунктах РД, большая часть которых будет в селах и поселках.

Больше 500 вышек WI-FI установят в селах Дагестана
Общество

Уточняют, что был утвержден список из 25 тысяч деревень и сел России с населением от 100 до 500 человек, где будут размещены точки Wi-Fi.

 

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