543 бесплатные точки WI-FI будут размещены в населенных пунктах РД, большая часть которых будет в селах и поселках.

Уточняют, что был утвержден список из 25 тысяч деревень и сел России с населением от 100 до 500 человек, где будут размещены точки Wi-Fi.