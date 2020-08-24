Минобрнауки расширит сеть центров цифрового образования детей «IT-cube». До конца текущего года запланировано открытие уже второго такого центра. Он будет находиться в Каспийске, на базе Гимназии № 11, рассказала пресс-служба ведомства.

Уточняют, что данный проект проходит в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В год центр будет обучать 400 детей от 12 до 18 лет.

Занятия будут идти в специально оборудованных кабинетах по шести направлениям.