ЗАМАНА - В Каспийске появится центр цифрового образования детей «IT-cube»

В Каспийске появится центр цифрового образования детей «IT-cube»

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24 августа, 2020. Понедельник 11:15
В Каспийске появится центр цифрового образования детей «IT-cube»

Минобрнауки расширит сеть центров цифрового образования детей «IT-cube». До конца текущего года запланировано открытие уже второго такого центра. Он будет находиться в Каспийске, на базе Гимназии № 11, рассказала пресс-служба ведомства.

В Каспийске появится центр цифрового образования детей «IT-cube»
Общество

Уточняют, что данный проект проходит в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В год центр будет обучать 400 детей от 12 до 18 лет.

Занятия будут идти в специально оборудованных кабинетах по шести направлениям.

 

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