В рамках акции на одной из стен крепости Нарын-Кала был развернут большой флаг РФ.
В Дербенте на крепости Нарын-Кала развернули масштабный флаг России
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 10:39
В Дербенте была проведена Всероссийская акция «Цвета моей Родины», которую приурочили ко Дню Государственного флага России, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства молодежи региона.
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