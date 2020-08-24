ЗАМАНА - В Дербенте на крепости Нарын-Кала развернули масштабный флаг России

В Дербенте на крепости Нарын-Кала развернули масштабный флаг России

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24 августа, 2020. Понедельник 10:39
В Дербенте на крепости Нарын-Кала развернули масштабный флаг России

В Дербенте была проведена Всероссийская акция «Цвета моей Родины», которую приурочили ко Дню Государственного флага России, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства молодежи региона.

В Дербенте на крепости Нарын-Кала развернули масштабный флаг России
Общество

В рамках акции на одной из стен крепости Нарын-Кала был развернут большой флаг РФ.

 

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