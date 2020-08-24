11-летний мальчик кинулся в море и спас тонущего ребенка

Случилось это 7 августа. 11-летний Элай Харрисон отдыхал с семьей на берегу моря, когда увидел в 10 метрах от берега тонущего ребенка. Элай сразу же прыгнул в воду и успешно спас его. Несмотря на то, что мальчик наглотался воды, он оперативно получил врачебную помощь.