Случилось это 7 августа. 11-летний Элай Харрисон отдыхал с семьей на берегу моря, когда увидел в 10 метрах от берега тонущего ребенка. Элай сразу же прыгнул в воду и успешно спас его. Несмотря на то, что мальчик наглотался воды, он оперативно получил врачебную помощь.
11-летний мальчик кинулся в море и спас тонущего ребенка
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 10:32
В Англии в деревне Стайтес, графство Северный Йоркшир, ребенок спас тонущего в море мальчика, пишет "Лента.ру".
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