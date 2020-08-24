ЗАМАНА - 11-летний мальчик кинулся в море и спас тонущего ребенка

11-летний мальчик кинулся в море и спас тонущего ребенка

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24 августа, 2020. Понедельник 10:32
11-летний мальчик кинулся в море и спас тонущего ребенка

В Англии в деревне Стайтес, графство Северный Йоркшир, ребенок спас тонущего в море мальчика, пишет "Лента.ру".

11-летний мальчик кинулся в море и спас тонущего ребенка
Общество

Случилось это 7 августа. 11-летний Элай Харрисон отдыхал с семьей на берегу моря, когда увидел в 10 метрах от берега тонущего ребенка. Элай сразу же прыгнул в воду и успешно спас его. Несмотря на то, что мальчик наглотался воды, он оперативно получил врачебную помощь.

 

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