На данных участках будет построен учебно-производственный полигон, где больше 1000 студентов каждый год будут проходить производственную практику. Подробнее можно прочитать тут.
Министерство образования разъяснило ситуацию по землям Аграрного колледжа
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 09:53
Администрация Дагестанских Огней через свою пресс-службу передала в СМИ ложную информацию о принятом между Правительством региона и руководством населенного пункта договоре, согласно которому «территорию в 45 га неэффективно используемых земель, которые принадлежат министерству образования и науки Дагестана, а именно Аграрному колледжу», планируется перевести в городскую собственность, пишет РИА "Дагестан".
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