Министерство образования разъяснило ситуацию по землям Аграрного колледжа

Администрация Дагестанских Огней через свою пресс-службу передала в СМИ ложную информацию о принятом между Правительством региона и руководством населенного пункта договоре, согласно которому «территорию в 45 га неэффективно используемых земель, которые принадлежат министерству образования и науки Дагестана, а именно Аграрному колледжу», планируется перевести в городскую собственность, пишет РИА "Дагестан".