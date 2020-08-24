Круглый стол «Наше поколение против террора» организован в Новолакском районе

Накануне в селе Новочуртах Новолакского района было проведено заседание на тему «Наше поколение против террора», пишет РИА "Дагестан".

На собрании была обсуждена тема проведения в образовательных организациях просветительских и воспитательных мероприятий, например, антитеррористической лекции. Такие лекции направлены на то, чтобы молодое поколение видело зло и вред антитеррористической деятельности.