Как он рассказал, ему пришло письмо от коллег из клиники в Берлине «Шарите», где сейчас пребывает Навальный. В письме была благодарность за спасенную жизнь политика, также врачи рассказали о текущем состоянии Алексея.
Врачи рассказали о текущем состоянии Навального
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 09:38
Российский политик Алексей Навальный пребывает в стабильном тяжелом состоянии, рассказал главрач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский, пишет "Лента.ру".
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