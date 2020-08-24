Врачи рассказали о текущем состоянии Навального

Как он рассказал, ему пришло письмо от коллег из клиники в Берлине «Шарите», где сейчас пребывает Навальный. В письме была благодарность за спасенную жизнь политика, также врачи рассказали о текущем состоянии Алексея.