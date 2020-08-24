Раскрыты детали обучения в школах с 1 сентября

Педагоги из Москвы и Санкт-Петербурга поделились тем, как будут идти занятия в новом учебном году, передает "Лента.ру".

Сообщают, что уроки в классах будут начинаться в разное время с 08:15 до 10:20. Это должно привести к тому, что школе не нужно будет вводить 2 и 3 смену. Если ученик почувствует себя плохо, то пойти домой он сможет только с родителем. Если родитель не может приехать, руководству школы необходимо будет вызвать скорую.

Если у школьника будет обнаружен коронавирус, весь класс на 2 недели уйдет на дистанционное обучение. Если же заболеет коронавирусом педагог, то на карантин уйдут сразу несколько классов.