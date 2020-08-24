ЗАМАНА - Общее количество случаев коронавируса во всем мире достигло 23 057 288

Общее количество случаев коронавируса во всем мире достигло 23 057 288

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24 августа, 2020. Понедельник 08:43
Общее количество случаев коронавируса во всем мире достигло 23 057 288

Общее количество случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 23 057 288, скончались 800 906 человек, передает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее количество случаев коронавируса во всем мире достигло 23 057 288
Общество

За прошедшие 24 часа в мире зафиксировали 244 223 новых случая заражения коронавирусом и 5 772 летальных исхода. Самое большое число случаев выявлено в Северной и Южной Америке – 12 283 953 человек, следом идет Европа – 3 970 890. 

 

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