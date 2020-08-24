За прошедшие 24 часа в мире зафиксировали 244 223 новых случая заражения коронавирусом и 5 772 летальных исхода. Самое большое число случаев выявлено в Северной и Южной Америке – 12 283 953 человек, следом идет Европа – 3 970 890.
Общее количество случаев коронавируса во всем мире достигло 23 057 288
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 08:43
Общее количество случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 23 057 288, скончались 800 906 человек, передает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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