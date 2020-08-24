Нужно напомнить, что по инициативе Владимира Васильева Правительство Дагестана совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами рассмотрели тему возможности выкупа имущественного комплекса стадиона, который принадлежит заводу «Дагдизель», в собственность региона. Глава Дагестана отметил, что на данный момент решение уже принято и до конца августа вопрос будет решен.
По поручению Главы Дагестана стадион «Труд» в Каспийске станет народным
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 01:14
Лидер РД Владимир Васильев на стадионе «Труд» в Каспийске встретился с инициативной группой жителей города, которые ранее написали в адрес главы республики с просьбой сохранить стадион, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- В России за сутки выявили 4852 новых случая заражения коронавирусом
- В Дагестане за сутки обнаружен 61 новый случай заражения коронавирусом
- Лидер Дагестана посетил два строящихся детских сада в Махачкале
- Первый специализированный детский диагностический центр появится в Дагестане
- Глава Дагестана опробовал безналичную оплату в троллейбусе Махачкалы