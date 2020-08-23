За все время пандемии в России зафиксировано 956 749 заражений в 85 субъектах. За последние 24 часа случилось 73 летальных случая. За все время эпидемии в стране скончались 16 383 пациента.
В России за сутки выявили 4852 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 23 августа, 2020. Воскресенье 14:24
В России за сутки обнаружено 4852 новых случая заражения коронавирусом в 83 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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