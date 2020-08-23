В Дагестане за сутки обнаружен 61 новый случай заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 23 августа, 2020. Воскресенье 14:21
В Дагестане за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
За все время эпидемии в Дагестане выявлено 10 395 заражений, от коронавируса вылечились 9261 человек, 482 скончались.
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