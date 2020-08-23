Глава Дагестана проконтролировал процесс строительных работ в детском саду в мкр. Ак-Гель, а также в дошкольном учреждении на улице А.Алиева, 32.
В ходе проверки Владимир Васильев провел беседу с представителями подрядной организации.
Накануне лидер Дагестана Владимир Васильев вместе с главой АГиП региона Владимиром Ивановым приехали с визитом в строящиеся в Махачкале детские сады, пишет пресс-служба правительства республики.
Глава Дагестана проконтролировал процесс строительных работ в детском саду в мкр. Ак-Гель, а также в дошкольном учреждении на улице А.Алиева, 32.
В ходе проверки Владимир Васильев провел беседу с представителями подрядной организации.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..