ЗАМАНА - Лидер Дагестана посетил два строящихся детских сада в Махачкале

Лидер Дагестана посетил два строящихся детских сада в Махачкале

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23 августа, 2020. Воскресенье 14:18
Лидер Дагестана посетил два строящихся детских сада в Махачкале

Накануне лидер Дагестана Владимир Васильев вместе с главой АГиП региона Владимиром Ивановым приехали с визитом в строящиеся в Махачкале детские сады, пишет пресс-служба правительства республики.

Лидер Дагестана посетил два строящихся детских сада в Махачкале
Общество

Глава Дагестана проконтролировал процесс строительных работ в детском саду в мкр. Ак-Гель, а также в дошкольном учреждении на улице А.Алиева, 32.

В ходе проверки Владимир Васильев провел беседу с представителями подрядной организации.

 

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