ЗАМАНА - Первый специализированный детский диагностический центр появится в Дагестане

Первый специализированный детский диагностический центр появится в Дагестане

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23 августа, 2020. Воскресенье 01:00
Первый специализированный детский диагностический центр появится в Дагестане

В Дагестане появится первый специализированный консультативно-диагностический центр, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона. Оборудование было куплено в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Дагестана».

Первый специализированный детский диагностический центр появится в Дагестане
Общество

Региональная детская больница будет обеспечена дорогостоящим и современным медицинским оборудованием. Это 2 новейших компьютерных томографа (КТ) и 2 магнитно-резонансных томографа (МРТ). Такое приобретение позволит ускорить время обследования, что уменьшит дозу облучения. К концу 2020 года медицинские больницы республики планируют обеспечить новыми 17 аппаратами КТ.

 

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