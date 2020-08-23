Первый специализированный детский диагностический центр появится в Дагестане

В Дагестане появится первый специализированный консультативно-диагностический центр, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона. Оборудование было куплено в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Дагестана».

Региональная детская больница будет обеспечена дорогостоящим и современным медицинским оборудованием. Это 2 новейших компьютерных томографа (КТ) и 2 магнитно-резонансных томографа (МРТ). Такое приобретение позволит ускорить время обследования, что уменьшит дозу облучения. К концу 2020 года медицинские больницы республики планируют обеспечить новыми 17 аппаратами КТ.