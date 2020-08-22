ЗАМАНА - Махачкале вернут участки стоимостью более 230 млн рублей

Махачкале вернут участки стоимостью более 230 млн рублей

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22 августа, 2020. Суббота 12:12
Махачкале вернут участки стоимостью более 230 млн рублей
Махачкале вернут участки, которые стоят больше 230 миллионов рублей.
Махачкале вернут участки стоимостью более 230 млн рублей
Общество
Общая площадь участков: 16 683,6 квадратных метров. Они будут возвращены в муниципальную собственность, рассказала пресс-служба Прокуратуры республики. Как показала проверка, 3 участка в водоохранной зоне Каспия были куплены и оформлены в собственность по фейковым постановлениям мэрии столицы Дагестана. Прокуратура заявила по обнаруженным фактам в Лениниский районный суд, который в свою очередь в полной мере удовлетворил требования надзорного ведомства.
 

 

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