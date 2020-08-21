ЗАМАНА - Субсидии по поддержке внутреннего туризма

Субсидии по поддержке внутреннего туризма

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21 августа, 2020. Пятница 20:44
Субсидии по поддержке внутреннего туризма

Новая специальная программа по поддержке внутреннего туризма даст возможность россиянам получить возврат средств до 15000 рублей в зависимости от стоимости путевки.

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#Repost @welcomemosreg with @make_repost ・・・ 21 августа стартует Программа кэшбэка за путешествия по России ??? ⠀ Ростуризм объявил дату старта программы по субсидированию Правительством РФ туристических поездок по России. Она стартует 21 августа и продлится до 28 августа. Граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5 000 до 15 000 рублей? ⠀ В рамках государственной инициативы 700 туроператоров и более 3 000 отельеров сформировали около 700 тысяч новых туристических предложений для путешествий россиян по всей стране? ⠀ Условия и предложения новой Программы ориентированы как на организованных туристов, пользующихся услугами туроператоров, так и на тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, выбрав в рамках Программы только проживание в отеле? ⠀ Чтобы принять участие в программе: ✔️оформите карту национальной платежной системы «Мир», если у вас ее еще нет ✔️зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы «Мир» ✔️с 21 по 28 августа зайдите на официальный сайт Программы мирпутешествий.рф ✔️выберите направление, куда вы хотите отправиться в путешествие до 20 декабря 2020 года ✔️выберите тур для путешествия по России или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск ✔️ваше путешествие может быть любой продолжительности от 5 дней (4 ночей), количество туристов может быть любым ✔️в период проведения Программы с 21 по 28 августа оплатите картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или проживания ✔️возврат суммы государственной субсидии придет на карту платежной системы «Мир», с которой была произведена оплата, в срок до 5 рабочих дней. ⠀ Возврат средств начисляется за покупку туров по всем регионам России. В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года✅ ⠀ Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, а также более подробную информацию вы можете найти на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа? ⠀ #нашеподмосковье #летовподмосковье #мырядом

Публикация от МИНИСТР ПО ТУРИЗМУ И НХП РД (@_ibragimov_rasul)

Информация о программе была опубликована в Instagram главы министерства туризма Дагестана. 

 

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взяты из открытых источников
 

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