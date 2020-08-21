ЗАМАНА - Развитие молодежной политики обсудили на форуме «Машук»

Развитие молодежной политики обсудили на форуме «Машук»

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21 августа, 2020. Пятница 16:57
Развитие молодежной политики обсудили на форуме «Машук»

На площадке молодежного форума «Машук» накануне прошло собрание на тему развития политики молодежи в РФ, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу форума.

Развитие молодежной политики обсудили на форуме «Машук»
Общество

Лекция была проведена главой Департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования России Денисом Ашировым.

Гость встречи рассказал, что результативными инструментами в развитии этого направления были отмечены такие форумы, где молодые люди могут активно рассказать о себе и продемонстрировать свои проекты.  Денис Аширов подчеркнул, что на данный момент правительство России предоставляет молодым людям страны большой выбор инструментов и возможностей для реализации идей и своего потенциала. 

 

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