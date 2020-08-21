Развитие молодежной политики обсудили на форуме «Машук»

Лекция была проведена главой Департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования России Денисом Ашировым.

Гость встречи рассказал, что результативными инструментами в развитии этого направления были отмечены такие форумы, где молодые люди могут активно рассказать о себе и продемонстрировать свои проекты. Денис Аширов подчеркнул, что на данный момент правительство России предоставляет молодым людям страны большой выбор инструментов и возможностей для реализации идей и своего потенциала.