ЗАМАНА - Представитель Минсельхозпрода Дагестана принял участие во Всероссийском совещании в Минводах

Представитель Минсельхозпрода Дагестана принял участие во Всероссийском совещании в Минводах

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21 августа, 2020. Пятница 15:32
Представитель Минсельхозпрода Дагестана принял участие во Всероссийском совещании в Минводах

Заместитель главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Шарип Шарипов поучаствовал во Всероссийском собрании на тему развитию садоводства и питомниководства в Минводах, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода республики. 

Представитель Минсельхозпрода Дагестана принял участие во Всероссийском совещании в Минводах
Общество

На собрании выступил руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, который оценил степень развития садоводства России, озвучил цели, выдвинул способы решения актуальных проблем отрасли. Шарип Шарипов же подчеркнул, что благодаря государственной поддержке садоводства за счет федерального бюджета отрасль показывает отличные темпы развития.

 

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