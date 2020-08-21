Проект Курбангаджиевой связан с изучением квантово-оптических эффектов взаимодействия лазерного излучения с квантовыми состояниями системы изолированных атомов. Как рассказала аспирантка, в процессе эксперимента ею был найден совершенно новый эффект, который связан с преобразованием лазерного излучения.
Аспирантка ДГУ выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 15:20
Аспирантка ДГУ Марьям Курбангаджиева получила грант Российского фонда фундаментальных исследований, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.
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