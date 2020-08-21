За весь период эпидемии в Дагестане выявлено 10 334 заражения коронавирусом, 9 219 вылечились, 478 человек скончались.
В Дагестане за сутки обнаружено 62 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 14:45
В Дагестане за последние 24 часа выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
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