За все время эпидемии в городе выявлено 255 826 заражений, выздоровели 202 727 человек, скончались 4710. За последние 24 часа вылечились 1160 человек, 12 пациентов скончались.
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 14:06
В Москве за прошедшие сутки обнаружено 690 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф в пятницу, 21 августа.
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