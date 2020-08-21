Владимир Васильев подчеркнул значимость сохранения национальных языков

Вместе с этим Глава Дагестана поблагодарил министерства и меценатов, которые направили региону 40 миллионов рублей на покупку учебников по национальным языкам, благодаря которым была решена проблема с недостатком этих учебников.