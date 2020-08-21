ЗАМАНА - Владимир Васильев подчеркнул значимость сохранения национальных языков

Владимир Васильев подчеркнул значимость сохранения национальных языков

Автор
21 августа, 2020. Пятница 13:15
Владимир Васильев подчеркнул значимость сохранения национальных языков

Вчера, 20 августа, в рамках регионального собрания сотрудников образовательных учреждений лидер РД Владимир Васильев отметил важность сохранения национальных языков.

Владимир Васильев подчеркнул значимость сохранения национальных языков
Общество

Вместе с этим Глава Дагестана поблагодарил министерства и меценатов, которые направили региону 40 миллионов рублей на покупку учебников по национальным языкам, благодаря которым была решена проблема с недостатком этих учебников.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top