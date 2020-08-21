Вместе с этим Глава Дагестана поблагодарил министерства и меценатов, которые направили региону 40 миллионов рублей на покупку учебников по национальным языкам, благодаря которым была решена проблема с недостатком этих учебников.
Владимир Васильев подчеркнул значимость сохранения национальных языков
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 13:15
Вчера, 20 августа, в рамках регионального собрания сотрудников образовательных учреждений лидер РД Владимир Васильев отметил важность сохранения национальных языков.
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