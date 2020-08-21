Глава Дагестана вручил награду, подчеркнув достигнутые Толстиковой трудовые успехи и ее добросовестную деятельность в регионе.
Владимир Васильев наградил Екатерину Толстикову Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 11:46
Вчера, 20 августа, в рамках регионального собрания сотрудников образовательных учреждений лидер РД Владимир Васильев вручил заместителю главы министерства просвещения России Екатерине Толстиковой Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
Последнее от Мадина
- Первого сентября в Дагестане планируется открыть 10 новых объектов образования
- Владимир Иванов посетил Кумторкалинский район с рабочим визитом
- Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде в онлайн-формате
- Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде в онлайн-формате
- В Дагестане откроют один из 15 центров опережающей профессиональной подготовки в Российской Федерации