ЗАМАНА - Владимир Васильев наградил Екатерину Толстикову Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Владимир Васильев наградил Екатерину Толстикову Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

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21 августа, 2020. Пятница 11:46
Владимир Васильев наградил Екатерину Толстикову Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Вчера, 20 августа, в рамках регионального собрания сотрудников образовательных учреждений лидер РД Владимир Васильев вручил заместителю главы министерства просвещения России Екатерине Толстиковой Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Владимир Васильев наградил Екатерину Толстикову Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Общество

Глава Дагестана вручил награду, подчеркнув достигнутые Толстиковой трудовые успехи и ее добросовестную деятельность в регионе. 

 

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