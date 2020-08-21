Вместе с руководителем района Салимом Токаевым Владимир Иванов осмотрел уже сданные объекты в селах Учкент и Коркмаскала.
Большое внимание Иванов уделил объектам, которые находятся в процессе строительства.
19 августа глава Администрации Лидера и Правительства Дагестана Владимир Иванов провел процесс реализации проекта "Мой Дагестан", который реализуется в Кумторкалинском районе.
Вместе с руководителем района Салимом Токаевым Владимир Иванов осмотрел уже сданные объекты в селах Учкент и Коркмаскала.
Большое внимание Иванов уделил объектам, которые находятся в процессе строительства.
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