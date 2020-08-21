ЗАМАНА - Владимир Иванов посетил Кумторкалинский район с рабочим визитом

Владимир Иванов посетил Кумторкалинский район с рабочим визитом

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21 августа, 2020. Пятница 11:39
Владимир Иванов посетил Кумторкалинский район с рабочим визитом

19 августа глава Администрации Лидера и Правительства Дагестана Владимир Иванов провел процесс реализации проекта "Мой Дагестан", который реализуется в Кумторкалинском районе.

Владимир Иванов посетил Кумторкалинский район с рабочим визитом
Общество

Вместе с руководителем района Салимом Токаевым Владимир Иванов осмотрел уже сданные объекты в селах Учкент и Коркмаскала.

Большое внимание Иванов уделил объектам, которые находятся в процессе строительства. 

 

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