ЗАМАНА - Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде в онлайн-формате

Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде в онлайн-формате

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21 августа, 2020. Пятница 11:34
Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде в онлайн-формате

Вчера, 20 августа, в рамках регионального собрания сотрудников образовательных учреждений под руководством лидера РД Владимира Васильева выступил заместитель главы фонда «Талант и успех» Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Алексей Карпухин.

Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде в онлайн-формате
Общество

Он рассказал про новые возможности для учеников школ, которые сейчас организует этот образовательный центр. Подробнее можно прочитать тут.

 

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