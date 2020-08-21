Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде в онлайн-формате
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 11:34
Вчера, 20 августа, в рамках регионального собрания сотрудников образовательных учреждений под руководством лидера РД Владимира Васильева выступил заместитель главы фонда «Талант и успех» Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Алексей Карпухин.
Он рассказал про новые возможности для учеников школ, которые сейчас организует этот образовательный центр. Подробнее можно прочитать тут.
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