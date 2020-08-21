В Дагестане откроют один из 15 центров опережающей профессиональной подготовки в Российской Федерации
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 10:52
Вчера, 20 августа, лидер РД Владимир Васильев в режиме ВКС провел региональное собрание сотрудников образовательных учреждений.
Министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова подчеркнула, что многие годы Дагестан выпускал много невостребованных в экономике сотрудников. На данный момент, как она отметила, бюджетные места в колледжах перераспределены в пользу рабочих профессий: на 1221 место в прошлом году и на 1665 мест в текущем. Подробнее можно прочитать тут.
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