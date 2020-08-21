ЗАМАНА - В Дагестане откроют один из 15 центров опережающей профессиональной подготовки в Российской Федерации

В Дагестане откроют один из 15 центров опережающей профессиональной подготовки в Российской Федерации

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21 августа, 2020. Пятница 10:52
В Дагестане откроют один из 15 центров опережающей профессиональной подготовки в Российской Федерации

Вчера, 20 августа, лидер РД Владимир Васильев в режиме ВКС провел региональное собрание сотрудников образовательных учреждений.

В Дагестане откроют один из 15 центров опережающей профессиональной подготовки в Российской Федерации
Общество

Министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова подчеркнула, что многие годы Дагестан выпускал много невостребованных в экономике сотрудников. На данный момент, как она отметила, бюджетные места в колледжах перераспределены в пользу рабочих профессий: на 1221 место в прошлом году и на 1665 мест в текущем. Подробнее можно прочитать тут.

 

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