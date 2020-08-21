Министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова подчеркнула, что многие годы Дагестан выпускал много невостребованных в экономике сотрудников. На данный момент, как она отметила, бюджетные места в колледжах перераспределены в пользу рабочих профессий: на 1221 место в прошлом году и на 1665 мест в текущем. Подробнее можно прочитать тут.