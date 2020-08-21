Владимир Васильев подчеркнул, что данная программа сплотила жителей. В ее реализации, по словам главы Дагестана, помогают родители и родственники учеников школ, которые проходят учебу в зданиях не соответствующих нынешним стандартам, а временами и в приспособленных помещениях. Подробнее прочитать можно тут.