Реализация проекта «100 школ» продолжается в Дагестане
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 10:48
Тему реализации проекта «100 школ» в регионе обсудили вчера, 20 августа, под руководством лидера РД Владимира Васильева на региональном собрании сотрудников образовательных учреждений.
Владимир Васильев подчеркнул, что данная программа сплотила жителей. В ее реализации, по словам главы Дагестана, помогают родители и родственники учеников школ, которые проходят учебу в зданиях не соответствующих нынешним стандартам, а временами и в приспособленных помещениях. Подробнее прочитать можно тут.
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