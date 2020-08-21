Под руководством Главы Дагестана обсуждена организация горячего питания для школьников
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 10:16
В собрании участвовали заместитель Министра просвещения России Екатерина Толстикова, премьер-министр региона Артём Здунов, главы министерств и ведомств, руководители муниципальных образований.
Предложение финансирования организации горячего питания в школах поступило от президента России Владимира Путина в январе текущего года в ходе послания Федеральному собранию. Такой же закон подписан президентом страны в марте. Согласно ему, ученики младших классов должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, начиная с нового учебного года. Подробнее можно прочитать тут.
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